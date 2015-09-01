Голова Мінагропроду пояснив, чому українські аграрії не бояться російського ембарго

Можливе запровадження Російською Федерацією заборони на імпорт української аграрної продукції у зв'язку з набранням чинності з 1 січня 2016 року Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом серйозно не вплине на вітчизняних аграріїв.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН висловив міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко.

«Не варто перебільшувати і говорити про якісь загрози взагалі. На даний момент наш експорт до Росії – це всього 2% від загального експорту. За 7 місяців 2015 року сиру, основного експортного товару, було відправлено всього на одну тисячу (!) доларів, хоч рік тому експорт сиру оцінювався майже в 80 млн дол. США, – сказав Павленко. – Вершкового масла ми експортували на 27 млн дол., а зараз експорт у цьому сегменті впав до нуля. Насіння олійних культур експортували на 20 млн дол., зараз не експортуємо нічого. Злаків вивозили на 14 млн дол., зараз – нуль. Риби та рибопродуктів експортували на 14,2 млн дол., зараз – нуль. Так яких проблем ми чекаємо? Кого намагаються налякати цим ембарго?».

При цьому міністр підкреслив, що українське агровиробництво вже давно переорієнтоване на інші ринки – Європу, Африку і Близький Схід.

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