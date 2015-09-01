Україна втричі збільшила експорт курятини в ЄС

Про це повідомив в інтерв'ю УНІАН міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко.

«Ми серйозно збільшили експорт до Європи. Найпоказовіші приклади зростання експорту за конкретними товарами: по м'ясу птиці – в 3,1 раза, до 27,3 млн дол., по яєчних продуктах – у першій половині 2014 року ця продукція не експортувалася, а за аналогічний період 2015 року обсяги експорту становлять 4,5 млн дол., по томатній пасті – у 9,5 раза, до 6,9 млн дол., по обробленому зерну злаків – в 1,9 раза, до 5,6 млн дол., по цукру і кондитерських виробах з цукру – в 1,8 раза, до 17,8 млн дол., по готовій продукції з зерна – в 1,3 раза, до 18 млн дол. Такі результати свідчать про високий потенціал української продукції і хороші перспективи на ринку ЄС», – сказав Павленко.

Він також повідомив, що ринок Євросоюзу для України – це 5 млрд дол. з перспективою подальшого зростання не менше як на 6%.

«Ось зараз ми боремося за сертифікацію нашої молочної продукції, – розповів міністр. – В Україні 82% молока виробляють приватні господарства. Понад 4 млн приватних господарств. Це проблема, тому що Європа не може купувати молоко, якому не забезпечена належна процедура контролю якості. Не купуватимуть європейці молочку, яку збирають молоковозом по навколишніх селах. Їм подавай чисте виробництво, коли корову доїть апарат, молоко не контактує з повітрям, відбувається миттєве охолодження і потім вже всі інші процедури. Так от зараз ми проводимо сертифікацію десяти наших молочних компаній на відповідність європейським нормам. Чотири компанії вже пройшли первинний аудит, вийшли на наступний етап перевірок».

За словами Павленка, нині українські виробники чекають рішення Єврокомісії. Якщо рішення буде позитивним, це стане сигналом того, що Україна вийде на рівень країни – виробника молока європейської якості. «І не біда, що в Європі у нас по молоку буде поки що мінімальна квота. Сам статус сертифікації дозволить нам вийти на ринок Африки, Азії. Але мало того, ми самі отримаємо нарешті молоко європейської якості», – підкреслив глава Мінагропроду.

Він також повідомив, що аналогічне зростання спостерігається на ринках Близького Сходу й Африки.

«До Африки ми вивозимо продукції на 2,6 млрд дол. Причому африканський ринок тільки зростає. Азіатський ринок – 6,6 млрд дол. з перспективою зростання не менше ніж на 10%. Нещодавно ми повернулися з Єгипту. А це вже зараз річний експорт сільгосппродукції на 1,5 млрд дол. Ми отримали пропозицію експортувати туди 12 тис. тонн халяльної курятини, продуктів переробки. Минулого тижня відкрили ринок Ізраїлю по яйцю. І це результати лише останніх двох тижнів», – розповів міністр.

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За його словами, Україна дуже розраховує відкрити для себе ринок Ірану і Бангладеш. «У середині вересня планується велика поїздка до Тегерана. Іранський ринок – це експорт лише зернових в обсязі не менш як 3 млн тонн. Він дуже перспективний у частині курятини і яєчного порошку. Велика делегація Мінагропроду працює зараз у Бангладеш. Там можемо продавати до 1 млн тонн зернових та іншої продукції», – резюмував Павленко.

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