Росія заборонила ввезення продуктів з болгарськими сертифікатами

Росія заборонила ввезення підкарантинної продукції, яка супроводжується болгарськими фітосанітарними сертифікатами.

Про це УНІАН повідомили в Россільгоспнагляді.

«У зв'язку з фактами, викладеними в листі Болгарського агентства з безпеки продовольства, про визнання підробленими всіх експортних і реекспортних фітосанітарних сертифікатів, нібито виданих болгарською стороною на підкарантинну продукцію, імпортовану до Російської Федерації, Россільгоспнаглядом ухвалено рішення про заборону з 1 вересня 2015 року ввезення на територію Російської Федерації будь-якої підкарантинної продукції, супроводжуваної «болгарськими» фітосанітарними сертифікатами», - йдеться в повідомленні.

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При цьому наголошується, що у зв'язку з виявленням каналу незаконних реекспортних поставок забороненої до ввезення підкарантинної продукції з території Республіки Болгарія, Россільгоспнаглядом ухвалено рішення про заборону ввезення на територію Російської Федерації підкарантинної продукції в супроводі болгарських реекспортних фітосанітарних сертифікатів з 25 квітня 2015 року.