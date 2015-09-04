Україна поскаржиться на Росію у СОТ через торгові обмеження

Україна звернеться до Світової організації торгівлі (СОТ) зі скаргою на торговельні обмеження з боку Росії, які ускладнюють імпорт української продукції, повідомила торговий представник України Наталія Микольська на засіданні Ради експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ.

"Ми готуємо (звернення - УНІАН) і щодо сільськогосподарської і промислової (групи товарів - УНІАН)", - сказала вона.

Крім того, Микольська закликала експортерів, постраждалих від дій Росії, звертатися у Міністерство економічного розвитку та торгівлі і надавати доказову базу для скарги в СОТ.

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Як повідомляв УНІАН, Україна внесла на розгляд Комітету Світової організації торгівлі з технічних бар'єрів у торгівлі запроваджену Росією заборону на ввезення кондитерських виробів, молочної і сокової продукції, включаючи дитяче харчування, а також пиво українського походження.

Раніше Мінекономрозвитку звернулося до Світової організації торгівлі у відповідь на закриття Россільгоспнаглядом російського ринку для українських постачальників рослинної продукції.

Россільгоспнагляд з 22 жовтня 2014 року заборонив поставки на російський ринок і транзит через територію Росії рослинної продукції з України у зв'язку з нібито багаторазовими порушеннями українськими експортерами законодавства Митного союзу.