На Чернігівщині виявили черговий випадок африканської чуми свиней

У Чернігівській області наприкінці минулого тижня зафіксовано черговий випадок захворювання африканської чуми свиней.

Про це УНІАН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, у с. Максимівка Ічнянського району у приватному господарстві по вул. Щорса, 6 зафіксовано загибель семи голів свиней з клінічними ознаками, подібними до африканської чуми свиней.

Відібраний патологоанатомічний матеріал направлено для досліджень до Київського державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Тварин спалено. За результатами дослідження патологоанатомічних матеріалів підтверджено захворювання на африканську чуму свиней.

На території с. Максимівка оголошено карантин. Територію в радіусі 3 км від місця епізоотичного вогнища, в яку також входить с. Рожнівка, визначено територією захисту.

Учора було проведено обстеження 70 приватних господарств в с. Максимівка, вилучено 8 голів свиней, яких умертвили та спалили. Карантинні заходи тривають.

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Як повідомляв УНІАН, через почастішання випадків АЧС в Україні, а також спалахи вірусу на одному з найбільших свинокомплексів країни, на початку серпня Кабмін виділив майже 45 млн грн на заходи з боротьби із захворюванням. Серед іншого, ці кошти підуть на депопуляцію диких кабанів, які часто є основними переносниками АЧС. За словами начальника відділу мисливського господарства та полювання Державного агентства лісових ресурсів України Івана Шеремети, щоб уникнути розповсюдження вірусу єгери мають намір провести депопуляцію диких кабанів у 12 прикордонних областях України.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами й механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується винятково нагріванням до високих температур.