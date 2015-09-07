Мінагропрод: відкриття ринку ЄС не загрожує продовольчій безпеці

Про це повідомив на брифінгу міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко.

"Із 1 січня 2016 року буде зняття імпортних торгових бар'єрів. Ми входимо на європейський ринок як повноправні члени. Ми не бачимо взагалі ніяких ризиків із харчового напрямку", - сказав він.

За словами Павленка, Україна повністю забезпечена необхідними продовольчими продуктами і має "серйозну подушку" продовольчої безпеки.

"Ми в 2,5 рази виробляємо більше, ніж споживаємо продукції всередині країни", - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Україна просить ЄС збільшити квоти на експорт і надати більше можливостей для імпорту сільгосппродукції з нашої країни через блокування Росією поставок українських товарів.

Українські аграрії в 2014 році істотно наростили поставки своєї продукції на ринок Європейського Союзу, відправивши до ЄС третину від загального експорту сільгосппродукції за минулий рік.

При цьому торговий обіг сільгосппродукції України з ЄС в 2014 році склав приблизно 7 мільярдів 690 мільйонів доларів. Експорт з України - близько 5 мільярдів доларів у 2014 році.

За словами міністра аграрної політики і продовольства Олексія Павленка, Україна продовжує працювати над питанням збільшення безмитних квот на експорт аграрної продукції до ЄС.