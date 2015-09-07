Ціни на хліб, молоко, м'ясо та яйця зростуть ще на 5% до кінця року

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує, що зростання цін на хліб, молоко, м'ясо та яйця до кінця 2015 року, за відсутності значних коливань в економіці, складе до 5%.

Про це повідомив на прес-конференції директор Департаменту продовольства Мінагропроду Дмитро Шульмейстер.

"На ринку хліба ми очікуємо невелике зростання цін до 5%", - сказав Шульмейстер.

За його словами, подорожчання хліба буде пов'язано в першу чергу з сезонними коливаннями цін. Так само чиновник пояснив і озвучені ним прогнози подорожчання м'яса, молока і яєць в межах 5%.

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При цьому, за даними відомства, зростання цін на так звані соціальні сорти хліба не передбачається.