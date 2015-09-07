Реформи в аграрному секторі приносять перші результати - міністр

Таку думку висловив Міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко під час прес-конференції в урядовому прес-центрі 7 вересня.

«Особливо останнім часом з'являється багато спекуляцій на рахунок реформ. Наприклад, в аграрній сфері говорять, що країна буде без харчів, без хліба. Я хочу відповісти: реформи здійснюються, країна змінюється», — сказав міністр.

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Він зазначив, що всупереч дефіциту коштів, в тому числі кредитних, успішно проведена посівна і збиральна кампанія. Досягнуті високі показники валового врожаю і рекордні по експорту. У той час як на окупованих територіях Донецької та Луганської областей засіяно всього третину площ. Вже найближчим часом ці регіони можуть зіткнутися з дефіцитом цілого ряду товарів.

В результаті диверсифікації частка російського ринку в загальноукраїнському експорті знизилася до 2%, на тлі істотно збільшилися обсяги поставок на ринки ЄС, Азії та Африки. В цілому Україна повністю забезпечує внутрішню продовольчу безпеку і експортує продукцію у 190 країн світу.

Збільшення експорту пов'язано, зокрема, з проведеною дерегуляцією, в результаті якої в законодавство внесено більше 50 змін, скасовано 6 ліцензій, 14 свідоцтв і сертифікатів. «Щодо дерегуляції ми подали зараз у Верховну Раду (нові ініціативи — ред.), раніше проведені заходи діють дуже успішно. Відпрацювали кроки, пов'язані з єдиним вікном. Цього тижня Андрій Пивоварський буде презентувати проект. Всі наші підвідомчі служби і органи влади, фітосанітари працюють над дерегуляцією, щоб зробити завантаження і перезавантаження експорту максимально швидкої», — повідомив Олексій Павленко.

Як наслідок, з початку поточного маркетингового періоду, з липня по сьогоднішній день експортовано вже 6 млн 428 тис. тонн зернових. «Це тільки один з прикладів. Ми рухаємося вперед і, я вважаю, досить успішно», — сказав міністр.