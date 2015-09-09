Експорт сиру з України скоротився в 3,7 рази

Обсяг експорту сиру з України в січні-серпні 2015 року склав 4,8 тисячі тонн, що в 3,7 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року. У грошовому вираженні експорт сиру за звітний період скоротився в 7,2 рази – до 15,4 мільйона доларів.

Про це повідомляється в митній статистиці, опублікованій на сайті Державної фіскальної служби.

Згідно зі статистичними даними, імпорт сиру до України в січні-серпні поточного року зменшився в 2,4 рази в натуральному і в 3,4 рази в грошовому вираженні – до 3,3 тисячі тонн і 14,2 мільйона доларів відповідно.

Найбільше сирів українські підприємства продали до Казахстану, Молдови та Азербайджану.

Разом з тим, експорт молока та вершків незгущених з України протягом звітного періода виріс на 14% в натуральному вираженні – до 5,8 тисячі тонн, однак знизився на 10% у грошовому вираженні – до 2,9 мільйона доларів. Імпорт цих продуктів за підсумками січня-серпня поточного року склав 213 тонн, що в 9,7 рази менше, ніж минулого року. У грошовому вираженні імпорт незгущеного молока та вершків скоротився в 7,4 рази – до 436 тисяч доларів.

У ГФС також повідомили, що поставки за кордон згущеного молока та вершків у січні-серпні 2015 року зросли в натуральному вираженні на 18%, а в грошовому – скоротилися на 32%, до 39 тисяч тонн і 60,7 мільйона доларів відповідно. Імпорт цієї продукції протягом звітного періоду склав 337 тонн проти 3,4 тисячі тонн минулого року. У грошовому вираженні імпорт скоротився в 14,7 рази - до 728 тисяч доларів.

Основними імпортерами українського незгущенного молока та вершків у січні-серпні були Молдова, Грузія та Лівія, а згущеного – Бангладеш, Грузія та Туркменістан.

У той же час вітчизняні виробники експортували 8 тисяч тонн вершкового масла, що на 0,3% менше аналогічного показника за 8 місяців минулого року. У грошовому вираженні обсяги експорту цієї продукції знизилися на 45% - до 20,1 мільйона доларів.

Імпорт вершкового масла в Україну за вказаний період скоротився в натуральному вираженні до 184 тонн проти 9,8 тисячі тонн роком раніше. У грошовому вираженні імпорт вершкового масла склав 0,9 мільйона доларів, тоді як за вісім місяців 2014 року – 46,1 мільйона доларів.

Основними покупцями українського масла стали Марокко, Єгипет та Азербайджан.

Читайте такожУ РФ під виглядом європейських могли знищувати українські або російські сири (фото)

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2014 року Росспоживнагляд повністю заборонив постачання молочних продуктів з України на російський ринок, який був основним для більшості українських експортерів цих товарів. У зв'язку з цим виробники сирів були змушені переорієнтуватися на виробництво вершкового масла та сухого молока.

Експорт сиру з України в 2014 році скоротився порівняно з 2013 роком втричі - до 19,4 тисячі тонн, незгущенного молока і вершків - на 8,9%, до 6,9 тисячі тонн. При цьому експорт вершкового масла у минулому році зріс в 3 рази, до 11,2 тисячі тонн, а згущеного молока та вершків – на 35,4%, до 49,9 тисячі тонн.