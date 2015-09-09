Українці цього року з'їдять по 8,5 кг яловичини, що менше третини від норми споживання

У 2015 році українці з'їдять менше третини від раціональної норми споживання яловичини і телятини – 8,5 кг на душу населення, через дорожнечу цих видів м'яса та хронічну збитковість вирощування великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні.

Такі прогнози наводяться в повідомленні прес-служби Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» з посиланням на директора організації Юрія Лупенка.

«Споживання яловичини й телятини в розрахунку на одну людину в 2015 році зменшиться на 6,6% проти минулорічного рівня й становитиме 8,5 кг. А це означає, що середньостатистичний українець з'їсть менше третини від раціональної норми споживання цього виду м'яса», - йдеться в повідомленні.

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Лупенко зазначив, що скорочення споживання яловичини зумовлене хронічною збитковістю вирощування ВРХ, неконкурентоспроможністю вітчизняної яловичини на світовому ринку, міжгалузевою незбалансованістю ціноутворення, а також зниженням купівельної спроможності населення.

За його словами, на кінець 2015 року в Україні прогнозується зменшення великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств у живій масі на 3,8% - до 554,7 тис. тонн. За даними інституту, за попередні п'ять років загальноукраїнське стадо зменшилося на 13% і становило в 2014 році 1,6 млн голів. При цьому експерти прогнозують, що на кінець цього року воно скоротитися ще на 12,2% порівняно з 2014 роком, а обсяги реалізації знизяться приблизно на 6% - до 659,6 тис. тонн за підсумками цього року проти 701,7 тис. тонн у 2014 році.

Експерт зазначає, що порівняно зі свининою та м'ясом птиці яловичина і телятина є найдорожчими видами м'яса. А висока ціна в умовах низької купівельної спроможності населення негативно впливає на обсяг внутрішнього попиту на цей вид м'яса.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, поголів'я великої рогатої худоби в Україні на кінець 2014 року становило 4,2 млн голів, що на 3,4% менше, ніж роком раніше. Поголів'я корів у 2014 році скоротилося на 3,2% – до 2,4 млн голів.

На 1 серпня 2015 року поголів'я ВРХ становило 4,4 млн голів, що на 7,1% менше, ніж на 1 серпня 2014 року. Поголів'я корів налічувало 2,3 млн голів, що на 6,2% менше аналогічного показника на 1 серпня минулого року.

Обсяг виробництва замороженої яловичини за січень-липень цього року скоротився на 28,4% – до 6,5 тис. тонн, а свіжої або охолодженої яловичини – на 3,6%, до 29,4 тис. тонн.

У 2014 році свіжої яловичини в країні було вироблено на 11,9% менше, ніж роком раніше, а замороженої – на 33,5% менше.