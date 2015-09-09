Окупанти дозволили ввозити до Криму молоко і м'ясо 7 українських компаній

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) зняла обмеження на постачання м'ясної і молочної продукції семи українських виробників на територію анексованого Криму.

Згідно з повідомленням Россільгоспнагляду, дозвіл на ввезення продукції на півострів з 4 вересня наданий виробнику курятини «Агромарс» і виробникам молочної продукції «Данон Дніпро», «Дубномолоко», «Бель Шостка Україна», «Моліс», «Житомирський маслозавод» та «Охтирський сиркомбінат». Ці підприємства зможуть здійснювати поставки виключно на територію Криму. Про зняття заборони на поставки на територію Російської Федерації в повідомленні не йдеться.

Обмеження на постачання продукції цих підприємств діяли з січня 2015 року.

Читайте такожУкраїна поскаржиться на Росію у СОТ через торгові обмеження

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Россільгоспнагляд зняв обмеження на поставки на територію Криму молочної продукції українського підприємства «Терра Фуд» та м'ясопродукції виробництва компанії «Агроальянсгрупп».

З початку 2014 року Росія істотно посилила тиск на українських експортерів, обмеживши або повністю заборонивши ввезення рослинної і молочної продукції, сиру, сирних і сироподібних продуктів, свинини і продуктів з неї, м'яса птиці, кондитерської продукції, рибних консервів, соків, алкоголю та пива.