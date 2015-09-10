ДПЗКУ пропонує китайцям внести зміни в зерновий контракт

Про це в інтерв'ю ЛігаБізнесІнформ заявив в. о. голови правління корпорації Борис Приходько.

Він заявив, що ситуація навколо контракту стабілізована, ризиків зриву поставок на сьогоднішній день немає. «Репутація компанії — дуже важлива складова, особливо в торгівлі зерном, оскільки для багатьох покупців це питання продовольчої безпеки країни. Якщо тобі довіряють, з тобою будуть мати справу. Якщо ти один раз допустив зрив постачання, для тебе цей ринок закривається. Ми намагаємося виконувати всі взяті на себе зобов'язання. Ми розуміємо, наскільки це важливо», — заявив Приходько.

При цьому він підкреслив, що ДПЗКУ ініціює зміни в Генеральну угоду, щоб нівелювати «розмиті пункти» та неточності, допущені під час укладення контракту в 2011 році. «Я думаю, що українська сторона була зацікавлена швидко відкрити кредитну лінію, отримати гроші і не приділила належної уваги технічним аспектам Генеральної угоди», — сказав в. о. голови правління корпорації.

Зокрема, ДПЗКУ пропонує переглянути пункт ексклюзивного партнерства, який зобов'язує корпорацію поставляти товар тільки ССЕС. «Якщо вона не прийняла нашу пропозицію, ми вважаємо, що ДПЗКУ має право продавати товар іншій компанії. При цьому ми вважаємо, що ніяких штрафних санкцій ми не повинні платити ССЕС, оскільки остання не забезпечила ліквідний попит на товар», — пояснив Приходько.

Крім того, корпорація пропонує китайським партнерам змінити принцип планування — з календарного на маркетинговий період, а також переглянути «винагороду» ССЕС з фіксованих 5 доларів за тонну на 1% від вартості контракту. «Саме ці питання ми зараз і обговорюємо з ССЕС, щоб прописати в контракті чіткішу відповідальність сторін», — повідомив в. о. глави корпорації.