Мінагропрод назвав вартість осінньої посівної

Про це на круглому столі сказав директор департаменту фінансово-кредитної політики Міністерства аграрної політики та продовольства України Баграт Ахіджанов.

"Ми збирали статистичні дані по областях. На весняну посівну кампанію потрібно було 66 мільярдів гривень, десь 80 мільярдів гривень – потреба на осінню кампанію", - сказав Ахіджанов.

За його словами, основна проблема, з якою стикаються аграрії, залучаючи оборотне фінансування, - це невигідні умови кредитування. В цьому році держава виділила 300 мільйонів гривень на програму компенсації відсотків за кредитами для аграріїв, однак отримати її змогли тільки малі і середні підприємства з обсягом реалізації не більше 10 мільйонів гривень на рік, тобто менше 10% всіх аграрних підприємств країни.

Ахіджанов повідомив, що в 2015 році відсоток прострочених аграріями кредитів виріс в рази в порівнянні з показниками попередніх років. За словами чиновника, в кризовий 2010 рік відсоток неповернених кредитів становив 13,3%, в 2011 році – 8,6%, в 2012 році – 7,1%, в 2013 році – 5%, а в поточному році зросла до 18,8%. При цьому дані 2014 року Ахіджанов не навів.

Чиновник додав, що з-за високої вартості кредитів аграрії шукають фінансування насамперед поза банківського сектора – у постачальників і клієнтів.

"На 70% вони використовують приватні кредити від небанківського сегменту. Я маю на увазі і так звані бартерні операції, наперед оплачений товар, за який отримана попередня плата. І лише 30% припадає безпосередньо на банківське кредитування АПК", - зазначив Ахіджанов.

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Як повідомляв УНІАН, у Мінагропроді неодноразово підкреслювали, що річна ставка за кредитами в українських банках, яка коливається в межах від 17% до 36% у гривні та від 8,4% до 19% – в іноземній валюті, є занадто високою для аграрних підприємств.

У середині серпня міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко повідомив, що підприємства АПК для забезпечення господарської діяльності в 2015 році залучили кредитних ресурсів на 9,8 мільярда гривень, що майже в півтора рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому частка прострочених кредитів аграрними підприємствами (18,6%) менше, ніж середній показник по деяким іншим галузям.

Для фінансування весняної посівної кампанії українські аграрії залучили 8,5 мільярда гривень банківських кредитів, що становить 13% від необхідних обігових коштів.