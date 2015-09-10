Мінагропрод назвав вартість осінньої посівної

17:05, 10 вересня 2015
Агро
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оновлено

Потреба українських аграріїв у коштах для проведення осінньої посівної кампанії становить 80 мільярдів гривень, тоді як для весняної посівної необхідно було залучити 66 мільярдів гривень.

Фото УНИАН

Про це на круглому столі сказав директор департаменту фінансово-кредитної політики Міністерства аграрної політики та продовольства України Баграт Ахіджанов.

"Ми збирали статистичні дані по областях. На весняну посівну кампанію потрібно було 66 мільярдів гривень, десь 80 мільярдів гривень – потреба на осінню кампанію", - сказав Ахіджанов.

За його словами, основна проблема, з якою стикаються аграрії, залучаючи оборотне фінансування, - це невигідні умови кредитування. В цьому році держава виділила 300 мільйонів гривень на програму компенсації відсотків за кредитами для аграріїв, однак отримати її змогли тільки малі і середні підприємства з обсягом реалізації не більше 10 мільйонів гривень на рік, тобто менше 10% всіх аграрних підприємств країни.

Ахіджанов повідомив, що в 2015 році відсоток прострочених аграріями кредитів виріс в рази в порівнянні з показниками попередніх років. За словами чиновника, в кризовий 2010 рік відсоток неповернених кредитів становив 13,3%, в 2011 році – 8,6%, в 2012 році – 7,1%, в 2013 році – 5%, а в поточному році зросла до 18,8%. При цьому дані 2014 року Ахіджанов не навів.

Чиновник додав, що з-за високої вартості кредитів аграрії шукають фінансування насамперед поза банківського сектора – у постачальників і клієнтів.

"На 70% вони використовують приватні кредити від небанківського сегменту. Я маю на увазі і так звані бартерні операції, наперед оплачений товар, за який отримана попередня плата. І лише 30% припадає безпосередньо на банківське кредитування АПК", - зазначив Ахіджанов.

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Як повідомляв УНІАН, у Мінагропроді неодноразово підкреслювали, що річна ставка за кредитами в українських банках, яка коливається в межах від 17% до 36% у гривні та від 8,4% до 19% – в іноземній валюті, є занадто високою для аграрних підприємств.

У середині серпня міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко повідомив, що підприємства АПК для забезпечення господарської діяльності в 2015 році залучили кредитних ресурсів на 9,8 мільярда гривень, що майже в півтора рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому частка прострочених кредитів аграрними підприємствами (18,6%) менше, ніж середній показник по деяким іншим галузям.

Для фінансування весняної посівної кампанії українські аграрії залучили 8,5 мільярда гривень банківських кредитів, що становить 13% від необхідних обігових коштів.

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