Аграрії відмовилися від співпраці з офшорами і роботи по передоплаті

Керівництво Державної продовольчо-зернової корпорації україни (ДПЗКУ) відмовилося від співпраці з офшорними компаніями і від механізму роботи з покупцями за передоплатою, а також ввела ряд інших обмежень з метою зниження дебіторської заборгованості.

Про це повідомила прес-служба компанії з посиланням на заступника голови правління ДПЗКУ Дениса Полєжаєва.

"ДПЗКУ ввела заборону на торгівлю з компаніями-офшорами, а також істотно посилила контроль над закупівлею зерна. У компанії відмовилися від схеми агентських закупівель та роботи по передоплаті. Крім того, посилена процедура форвардних закупівель – обов'язковою умовою стала поставка зерна на елеватори корпорації", – говориться в повідомленні.

За словами Полєжаєва, керівництво ДПЗКУ вдалося до таких нововведень, щоб не допустити повторення проблем, що виникли в 2014 році. Тоді в результаті продажу зерна 4 офшорним компаніям корпорація отримала 132 мільйони доларів дебіторської заборгованості, погасити яку тепер не представляється можливим.

"Кораблі поставили, а виручку просто не отримали. Тепер ми не лише не можемо стягнути борги, але й потрапляємо під санкції Мінекономрозвитку. Повернути ці гроші майже неможливо, тому ми поставили перед собою мету – ліквідувати навіть мінімальну можливість виводу грошей в офшори в майбутньому. Тепер корпорація виходить з бездоганної репутації партнерів і працює тільки з відомими компаніями", – цитує Полєжаєва прес-служба.

Заступник голови держкорпорації зазначив, що ретельний добір контрагентів вже приніс свої плоди – у поточному році в ДПЗКУ не з'явилося жодної нової дебіторської заборгованості, а також не було жодного дефолту за експортними контрактами.

"Ця робота позначиться на фінансових показниках за підсумками року", – додав Полежаев.

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Як повідомляв УНІАН, конкурсна комісія при Міністерстві аграрної політики та продовольства і Фонд державного майна виступають за приватизацію ДПЗКУ. За словами радника міністра аграрної політики та продовольства Олексія Зубрицького, потенційно компанія може приносити від 100 мільйонів доларів прибутку на рік, а під державним управлінням зернотрейдер тільки минулого року приніс, за даними Мінагропроду, 3,5 мільярда гривень збитків. Однак приватизація ДПЗКУ може ускладнитися у зв'язку невирішеними проблемами з поверненням валютної виручки, яка залишилася в офшорах через зловживання колишніх керівників компанії.

Довідка УНІАН. ДПЗКУ – вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт з зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їх загальна робоча місткість становить 3,75 мільйона тонн сільгоспкультур, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів – близько 2,5 мільйона тонн зернових вантажів на рік.