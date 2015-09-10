Екс-голову ДПЗКУ Лавринчука підозрюють у шпигунстві на користь Китаю

Міністерство аграрної політики і продовольства звернулося до Служби безпеки України із проханням перевірити законність діяльності екс-голови правління ДПЗКУ Олександра Лавринчука, повідомляє РБК-Україна. Видання має копією відповідного документа.

Згідно із зверненням, Олександр Лавринчук нині є уповноваженим представником китайської компанії ССЕС в Україні та учасником переговорів щодо виконання китайського зернового контракту. При цьому він протягом 2010-2012 років очолював ДПЗКУ, а з жовтня 2014 року по січень 2015 року працював головним радником голови правління корпорації. Відповідно, Олександр Лавринчук володіє повною інформацією про економічний стан ДПЗКУ, її організаційну структуру, стан активів, проблемних питань діяльності і т. д.

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У зв'язку з цим, сказано в документі, його призначення представником ССЕС викликає «обґрунтоване занепокоєння». «Це може свідчити про можливе умисне нанесення шкоди національним інтересам України <...>. Зазначена інформація могла бути отримана китайською стороною від А. Лавринчука і використана для подальшого тиску на українську сторону під час проведення переговорів щодо визначення умов Генеральної та Кредитної угод, що суттєво послабило б переговорну позицію ПАТ «ДПЗКУ», — йдеться у зверненні.

Крім того, наголошується в документі, Олександр Лавринчук, враховуючи ймовірні «особисті стосунки» з нині працюючими співробітниками корпорації, може впливати на «порядок та зміст рішень у ПАТ «ДПЗКУ», отримувати доступ до документів та інформації, у тому числі конфіденційних, з метою подальшої передачі іноземній компанії».

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Коментуючи дане звернення, джерело в Мінагрополітики допустило, що можливий судовий розгляд може вийти за межі української юрисдикції: «Китайську сторону повинен насторожити той факт, що у відношенні їх представника проводиться розслідування корупційної діяльності в Україні. Враховуючи рівень відповідальності за корупцію в Китаї, ситуація навколо їх представника повинна зацікавити і китайські правоохоронні органи».

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами в. о. голови правління Бориса Приходько, Державна продовольча зернова корпорація україни (ДПЗКУ) у повній мірі виконує контракт з корпорацією ССЕС, всупереч існуючим в угоді неточностям і непростою ситуацією на ринку зернових в КНР.