В Україні вперше за 15 років можуть змінити вміст "споживчого кошика"

Вміст "споживчого кошика" не змінювали в Україні з 2000 року. Це той мінімальний набір товарів та послуг, який, згідно з законом, має забезпечувати людині нормальне існування. І саме на основі "споживчого кошика" встановлюють розмір мінімальних зарплат та пенсій, повідомляє Deutsche Welle.

"На думку урядовців, українці, вочевидь, постійно сидять на дієті. Бо як ще можна пояснити те, що нинішній "споживчий кошик" дозволяє дорослій людині з'їсти на день аж дві картоплини, скибку хліба, яблуко, дві цукерки, менше 100 грамів м’яса та малесенький шматочок твердого сиру?", - говориться у повідомленні.

Також зазначається, що набагато іронічніше вигладає ситуація з одягом.

Наприклад, для чоловіків передбачена одна пара брюк на чотири роки, светр - на три роки, а плавки треба носити ціле десятиліття.

Жінкам же, згідно з переліком, на рік достатньо трьох пар панчох та одного бюстгальтера. Проте взуття можна міняти раз на два роки, а не п'ять, як чоловікам.

Діти, згідно з нормами споживчого кошика, взагалі обділені підгузниками та іграшками. І рости їм краще якомога повільніше, бо норми одягу для них практично такі ж, як і для дорослих.

А от користуватися інтернетом та мобільним зв'язком українцям, схоже, взагалі не треба, бо ці позиції не включені до споживчого кошика.

Втім, розраховувати на те, що незабаром "споживчий кошик" в уряді можуть дійсно оцінити у 7 тисяч гривень, не варто, переконаний голова комітету економістів України Андрій Новак.

Він вважає, що тих грошей, які вивільнилися після часткової реструктуризації державного боргу України та фінансової допомоги, яка надходить ззовні, вистачить хіба що на те, щоб збільшити розмір кошика в півтора-два рази.

Крім того, збільшення споживчого кошика посприяє і підвищенню мінімальної заробітньої плати. Тож багато підприємств, які будуть не в змозі платити податки з нових мінімальних зарплат, будуть змушені ще більше піти у "тінь". Тому тут доцільно одразу говорити і про зменшення податкового навантаження в Україні, переконаний Новак.