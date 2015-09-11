Спад сільгоспвиробництва в Україні склав 5,8%

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-серпні 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротився на 5,8%, повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, падіння виробництва в сільгосппідприємствах та домогосподарствах населення за звітний період склало 4,4% і 7,1% відповідно.

У той же час, у серпні 2015 року, за інформацією Держстату, обсяг виробництва сільгосппродукції впав на 11,1% порівняно з серпнем минулого року. Порівняно з липнем поточного року сільгоспвиробництво скоротилося на 26,3%.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції на сході України.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, зростання сільгоспвиробництва в Україні в 2014 році склав 2,8%. Обсяги виробництва в агропідприємствах минулого року виросли порівняно з 2013 роком на 4,1%, у домогосподарствах - на 1,2%.