Казахстан заборонив ввезення ряду продуктів із Росії

Про це повідомляє Tengrinews.kz з посиланням на прес-службу Комітету захисту прав споживачів Міністерства національної економіки Казахстану.

Під тимчасове обмеження потрапили такі російські продукти: сир плавлений HOCHLAND з різними смаками (ТОВ "Хохланд"), сирок глазурований з різними смаками (ТОВ МК "Преображенський"), напої йогуртні (ТОВ "Кампіна"), продукт молокомісткі, згущений "Сливочки згущені з цукром Слов'янські" (ЗАТ "Верховський молочно-консервний завод"), сосискова продукція (ЗАТ "Микояновский м'ясокомбінат"), вафлі "Шоколайт" і "Голландські", торгова марка "Яшкино" (ВАТ "КДВ Кемерово").

З продуктів харчування киргизького виробництва під обмеження потрапило вершкове масло "Селянське".

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"Рішення прийнято за результатами проведеного аналізу лабораторних досліджень за 8 місяців поточного року, встановлено факти неодноразових порушень санітарно-епідеміологічних і гігієнічних показників технічних регламентів у частині мікробіологічних показників і за дріжджами", - зазначили в Комітеті захисту прав споживачів.