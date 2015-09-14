"Самопоміч" може піти в опозицію, якщо постане питання відставки міністра АПК Павленка - політолог

«У мене є достовірна інформація, що приводом для виходу «Самопомочі» з коаліції можуть стати подальші спроби відправити у відставку їх єдиного представника в уряді – Міністра аграрної політики і продовольства Олексія Павленка. Я спілкувався з депутатами «Самопомочі». Настрої частини цієї фракції схиляються до опозиційної стратегії. Вони світоглядно вже в опозиції. І офіційний вихід із коаліції збалансує їхні політичні погляди із формальним юридичним статусом», - наголосив Вадим Карасьов. Водночас він зауважив, що фракція «Самопоміч» наразі не має політичного рішення щодо виходу із коаліції.

На його думку, разом з тим, навряд чи такий сценарій матиме місце, оскільки питання щодо відставки міністра аграрної політики та продовольства України наразі не стоїть.

Як повідомлялось раніше, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк під час виступу на 12-ій зустрічі Ялтинської європейської стратегії позитивно відзначив роботу Мінекономрозвитку та Мінагрополітики у напрямі проведення реформ з дерегуляції.

«Скажу, що нашим Урядом зроблено у напрямі дерегуляції. Скажу поіменно. Блискуча робота міністра Айвараса (Абромавічуса, - ред), блискуча робота міністра аграрної політики (Олексія Павленка, - ред). У своїх промовах вони презентують, що Україні вдалося зробити у напрямі дерегуляції, вивільнення економіки та аграрної сфери від пережитків минулого».