Україна експортувала аграрної продукції на $7,7 мільярда

Україна за січень-липень цього року, незважаючи на тиск на українських експортерів з боку Російської Федерації, поставила на зовнішні ринки аграрної продукції на 7,7 мільярда доларів, що становить 35% валютної виручки країни.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на главу відомства Олексія Павленка.

"Незважаючи на тиск з боку Росії, за 7 місяців аграрному сектору вдалося забезпечити обсяг експорту продукції на рівні 7,7 мільярда доларів США. Це становить 35% валютних надходжень від експорту всіх товарів", - йдеться в повідомленні.

Міністр особливо зазначив, що позитивне сальдо торгового балансу з аграрної продукції, яке склало 5,6 мільярда доларів, говорить про високу якість українських товарів.

"Дуже важливим фактором є те, що аграрії підтримують позитивне сальдо зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією, яке склало 5,6 мільярда доларів. Адже ми виробляємо якісну продукцію, що відповідає світовим стандартам", - цитує міністра прес-служба.

Павленко підкреслив, що досягти таких результатів вдалося, зокрема, завдяки дерегуляції в агропромисловому комплексі. За його словами, скасування 14 дозволів і 6 ліцензій вже скоротила логістичний ланцюжок на тиждень і заощадить для сільськогосподарського бізнесу в цілому 5 миллиардоа гривень.

"Якщо говорити про скасовані обов'язкові сертифікати, наприклад, карантинний, то він допоміг вийти на рекордний експорт зернових за роки незалежності – 34,8 мільйона тонн. Така позитивна динаміка забезпечила лідируючі позиції України в світовому рейтингу експортерів зерна", - зазначив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, за даними, опублікованими Мінагропроду, Україна в 2014-2015 маркетинговому році (липень 2014 – червень 2015 р.) експортувала рекордні для країни 34,8 мільйона тонн зерна, що на 1,6 мільйона тонн більше, ніж роком раніше. Зокрема, експорт пшениці склав 11,2 млн тонн, кукурудзи – 18,8 мільйона тонн, ячменю – 4,5 мільйона тонн, інших зернових – 0,3 мільйона тонн.

На 2015-2016 маркетинговий рік відомство прогнозує експорт на рівні 36,83 мільйона тонн.

З початку 2014 року Росія істотно посилила тиск на українських експортерів, обмеживши або повністю заборонивши ввезення рослинної і молочної продукції, сиру, сирних та сироподібних продуктів, свинини і продуктів з неї, м'яса птиці, кондитерської продукції, рибних консервів, соків, алкоголю та пива.

Частка російського ринку в експорті української сільськогосподарської продукції в першому півріччі 2015 року досягла історичного мінімуму і склала 2% проти 8% за аналогічний період минулого року.