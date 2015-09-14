На імпортозаміщення тепличних овочів Росії потрібно $ 4,4 мільярда

Імпортозаміщення тепличних овочів в Росії обійдеться в 300 млрд руб. (4,4 млрд доларів) інвестицій.

Про це розповів президент Національного союзу виробників овочів РФ Сергій Корольов, передає РИА «Новости».

«Для того щоб ми повністю замістили своїм виробництвом тепличні овочі, нам потрібно 300 млрд руб. інвестицій», — упевнений він.

Корольов підкреслив, що виконати цей план не дозволяє економічна криза в Росії. «Падіння ринку і попиту, висока ключова ставка, волатильність рубля, подорожчання в два рази обладнання», — назвав він головні причини.

Додатковим негативним фактором є низька рентабельність виробництва овочів, що в Росії зараз знаходиться на рівні 9%.

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Голова Нацспілки виступає за корекцію митно-тарифного регулювання, технічного регулювання ринку, за підвищення безпеки ввезення овочів, а також за державну підтримку галузі.

Корольов нагадав, що на імпортні овочі припадає до 2,8 млрд руб. внутрішнього ринку, а в зимовий час до 70% овочів — це імпорт, включаючи огірки, помідори, салати.

Відсутність імпортозамінних галузей призводить до чергового стрибка цін на продукти, вважає Корольов.