Мінськ пояснив Москві походження білоруських морепродуктів

Голова Державного митного комітету Білорусі Юрій Сенько пояснив появу білоруських морепродуктів, передає БелТА.

Він розповів, що якщо на територію країни сировина завозиться в сирому вигляді та проходить в Білорусі повністю процес обробки, приготування, фасування, змінюється код товару, то продукт «абсолютно законно і об'єктивно» стає товаром походження з Білорусі. «Тут немає ніяких порушень, російські митники це прекрасно розуміють», — підсумував Сенько.

Нагадаємо, загальний експорт білоруських товарів до Росії в 2014 році знизився на 8,9%, до $15,3 млрд, В той же час ввезення риби і морепродуктів з цієї країни зросло на 44,1%, до $138,2 млн.

Як розповідали у розмові з РБК представники декількох російських компаній-переробників, вони імпортують рибу з Норвегії в Білорусь, де розміщують замовлення на її первинну переробку на місцевих підприємствах. Перероблена таким чином риба змінює код митної класифікації, і продукція при попаданні в Росію офіційно вважається білоруською. Зазначалося, що формально подібна схема є абсолютно легальною.

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У серпні 2014 року Росія у відповідь на санкції ЄС, США, Австралії і Норвегії ввела заборону на ввезення агропродукції з цих країн, у тому числі риби та морепродуктів. Російська влада неодноразово звинувачувала Білорусь у реекспорті заборонених продуктів.