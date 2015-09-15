Back in USSR: Росіянам хочуть повернути продовольчі картки на тлі знищення їжі з ЄС
Мінпромторг РФ вніс до уряду концепцію введення продовольчих карток для малозабезпечених.
Про це розповів заступник міністра промисловості і торгівлі Віктор Євухов, передає ТАСС.
«Концепцію ми внесли в уряд минулого тижня. Якщо наші підходи будуть підтримані, про які я говорив неодноразово, то будемо допрацьовувати більш детально», - розповів він, відповідаючи на питання про запровадження системи продовольчих карток.
Можливість введення системи продкарток стала обговорюватися російською владою восени 2014 року через різку девальвацію рубля і зростання цін на продовольство, викликаного продуктовим ембарго.
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У той же час мінпромторг Росії готує пропозицію в уряд про знищення всіх видів нелегальної продукції, як імпортної, так і виробленої всередині країни.
29 липня в Росії був підписаний наказ про знищення санкційної продукції. Перша партія продуктів була знищена 6 серпня. З тих пір багато політиків і громадських діячів критикували ініціативу президента і пропонували направляти продукти для допомоги голодуючим.