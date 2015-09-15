Мінагропрод заявляє про вихід України на позиції серйозного експортера готової продукції

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко.

"Різниця валютних надходжень від експорту сировини та готової продукції колосальна. Але питання не тільки в прибутку. Репутація виробника якісних товарів, які відповідають світовим стандартам якості, дозволить розширити вплив на нові преміальні ринки, в тому числі закріпитися в Європейському Союзі. Плюс до всього це серйозний стимул для внутрішнього бізнесу інвестувати саме в переробні виробництва", — зазначив міністр.

Наприклад, протягом 7 місяців цього року експорт до КНР досяг 889,7 мільйона доларів США, що більш ніж вдвічі перевищує аналогічні показники минулого року (407 мільйонів доларів). При цьому більшість позицій, які забезпечили загальний ріст — товари з високою доданою вартістю. Так, обсяги поставок шоколаду збільшено вдвічі (з 773 тисяч доларів до 1,4 мільйона доларів); спирту у 6 разів (з 83 до 493 тисяч доларів); соків — у 5 разів (з 21 до 107 тисяч доларів). Сирів і йогуртів експортовано на 235 тисяч доларів, у той час як минулого року ця продукція до КНР не постачалася. На 200 тисяч доларів збільшено поставки кондитерських виробів, на 31 тисячу доларів — масла. Експорт зернових збільшився в 4,7 разів до 578,3 мільйона доларів.

"Буквально протягом останнього року Україна стала номером один з постачання кукурудзи до Китаю. Більш того, 97% соняшникової олії Китай імпортує саме з нашої країни. Поки інші країни тільки намагаються отримати доступ на найперспективніший ринок світу, Україна вже успішно розширює асортимент. Багато в чому тут заслуга Міністерства аграрної політики та продовольства. Наприклад, Мінапк домоглося дозволу на постачання до КНР соняшникової шроту. Враховуючи високі вимоги китайської сторони до своїх партнерів і якості продукції, нашому профільному міністерству дійсно треба віддати належне", — сказав президент Української зернової асоціації Володимир Клименко.

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Нагадаємо, раніше безперечне лідерство України на продовольчому ринку Китаю визнала навіть Росія. Так, в інтерв'ю телеканалу "Росія 24" генеральний директор російської групи компаній "Русагро" Максим Басов заявив, що РФ поступається Україні за кожною торговою позицією: "Китайський ринок сьогодні є найбільш цікавим для підприємців всього світу. Люди борються, щоб на нього потрапити. Більше того, вони вже там, а ми — ні. Наведу приклад, ми не можемо поставляти в Китай комбікорми, ні збіжжя, ні м'ясо. Ринок для нас закритий. Україна півроку тому відкрила ринок Китая для зернових, сьогодні стала країною номер один по поставкам кукурудзи до Китаю, по соняшниковій олії теж лідирує Україна".