Аграрний сектор залишається прибутковим в умовах падіння світових цін на продукти харчування

Аграрні підприємства України, які провадять експортну діяльність, продовжують отримувати прибуток попри те, що на світовому ринку встановилися найнижчі ціни на продовольчу продукцію за останні кілька років, сказав міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко в ефірі європейського підрозділу телеканалу CNBC.

"Для всіх підприємств, які займаються експортом, ця діяльність дуже прибуткова, незважаючи на падіння цін. В цілому, ситуація в аграрному секторі дуже сприятлива", - сказав Павленко.

Міністр зазначив, що прибутковість українського агросектору в умовах низьких цін на світових ринках забезпечується девальвацією національної валюти. Падіння гривні більш ніж у три рази за останній час призвело до зниження собівартості сільськогосподарської продукції вітчизняного виробництва.

Міністр прогнозує, що ціни на аграрному ринку не будуть знижуватися. На його думку, вони стабілізувалися та очікується їх зростання.

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Як повідомляв УНІАН, продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FAO) зареєструвала найбільш різке падіння цін на продовольство протягом останніх семи років. Падіння цін на продовольство в серпні продовжило тенденцію попередніх місяців. Цьому сприяли дешеві енергоносії та побоювання з приводу наслідків нестабільності в економіці Китаю, а також рясні запаси продовольства.

У той же час прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що падіння цін на нафту впливає на вартість добрив і палива, що знижує собівартість в агросекторі. За його словами, ніякі негативні тенденції щодо зниження прибутковості сільськогосподарських підприємств до кінця поточного року проявитися не повинні.

За січень-липень цього року наша країна, незважаючи на тиск на українських експортерів з боку Російської Федерації, поставила на зовнішні ринки аграрної продукції на 7,7 мільярда доларів, що становить 35% валютної виручки країни.