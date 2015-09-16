Україна готова до російського продуктового ембарго, як і відповісти на нього - Яценюк

Україна готова до російського продуктового ембарго і готова відповісти на заборону українського імпорту в РФ сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду.

Читайте такожЯресько: Якщо Росія вирішить помститися Україні за вільну торгівлю з ЄС, ми з цим впораємося«Ми розраховуємо, що до кінця року Європейський Союз ратифікує Угоду про асоціацію (з Україною - УНІАН), і з 1 січня вступить в силу зона вільної торгівлі з ЄС, - сказав Яценюк. - Україна є частиною європейського, в першу чергу, європейського економічного простору. Ми готові до введення Росією ембарго».

При цьому Яценюк зазначив, що Україна дасть відповідь, якщо заборона на експорт української продукції на російський ринок буде введено урядом РФ.

«Незважаючи на всі залякування з боку нашого північного сусіда і погрози подальшого тиску, ми чітко заявляємо про те, що Угода набуде чинності, - сказав Яценюк. – Наші ринки - це ринки Європейського Союзу. Наші ринки – це нові ринки, які український бізнес відкриває. Хто хоче працювати з нами на рівних умовах – будь ласка. А якщо хочете працювати шляхом залякування, ну й далі знищуйте іноземні продукти, ми бажаємо вам успіху в цьому. У вас це добре виходить. Ви робити не вмієте, а іноземне знищуєте», - підкреслив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну – наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі.

Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення запровадження положень угоди до 31 грудня 2015 року. При цьому Євросоюз запровадив односторонні преференції на експорт українських товарів. У той же час європейські товари в Україні продовжують обкладатися митом.

Російська сторона не раз заявляла, що в разі набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі, вона буде змушена накласти ембарго на імпорт української продукції. У той же час в Україні таке ембарго не вважають вагомою загрозою. Зокрема, за даними Мінагропроду, в частині продовольчого експорту частка товарів, що вивозяться з України до Росії, знизилася до 2% від загального обсягу українського продовольчого експорту.

На початку вересня в Брюсселі відбулися тристоронні консультації на міністерському рівні між Україною, Росією і Європейською комісією щодо усунення можливих негативних наслідків реалізації Угоди про зону вільної торгівлі. Проте, як стверджував міністр закордонних справ України Павло Клімкін, переговори пройшли "безрезультатно". За його словами, єдиною домовленістю, яка стала результатом зустрічі, є продовження експертних консультацій і "спільнее бажання розробити практичні рекомендації у контексті можливого зміцнення практичного співробітництваі" в трьох сферах: митного адміністрування, технічних бар'єрів у торгівлі, фітосанітарних бар'єрів.

У цьому зв'язку Клімкін підкреслив, що позиція України і ЄС залишається незмінною: зона вільної торгівлі працюватиме з 1 січня 2016 року.