У світі дешевшають продукти харчування

На світовому ринку дешевшають продукти харчування. Тренд до зниження цін спостерігається вже з 2011 року, про що свідчить щомісячний індекс продовольчих цін ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй).

Однак за підсумками серпня її експерти зафіксували найрізкіше падіння з грудня 2008 року, коли вибухнула світова фінансово-економічна криза, пише «Німецька хвиля».

Всього за місяць індекс впав на 5,2%, повідомляє римська штаб-квартира ФАО. Аналогічний показник Гамбурзького інституту світової економіки (HWWI), підраховуваний за дещо іншою методикою, знизився в серпні на 5,7%.

Подешевшали чотири з п'яти основних товарних груп, що спостерігаються експертами ООН: зернові, молочні продукти, рослинні олії та цукор. Не знизилися лише ціни на м'ясо, але і вони зараз на 18% нижчі, ніж були в серпні 2014 року.

Гамбурзький інститут вказує, що за місяць пшениця подешевшала на 11%, кукурудза - на 9,6%, а пальмова олія - на 14,3%.

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На думку експертів ФАО, продукти харчування дешевшають в даний момент на світовому ринку як через повні склади, так і через падіння цін на нафту, що дозволило аграріям скоротити витрати на паливо, а також через побоювання одо можливого економічного спаду в Китаї.