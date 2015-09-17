Росіяни зайнялися "домашнім" імпортозаміщенням: готують на кухні пармезан і хамон

Тисячі жителів Росії, після того як з магазинів зникли санкційні продукти, стали готувати їх у себе на кухні, пишуть "Известия".

За даними інструменту «Яндекса» Wordstat, кількість запитів про те, як приготувати в домашніх умовах пармезан, збільшилася в 5 разів, прошутто — в 4 рази, хамон — в 3 рази, моцарелу — в 2 рази. У компанії також відзначають, що помітно зріс інтерес до приготування їжі вдома у цілому. Люди почали частіше шукати в інтернеті, як готувати хліб, кетчуп, ковбасу, піцу, кабачкову і баклажанну ікру. За словами експертів, росіяни захопилися кулінарією, у тому числі "імпортозамінною", через економічну ситуацію та ембарго.

Читайте такожРік путінського ембарго для росіян: зростання цін і зниження якості продуктівПродуктове ембарго указом президента було введено в Росії 6 серпня 2014 року у відповідь на санкції західних країн.

Соціальні продукти, ціни на які відстежує Росстат, стали в першому півріччі 2015 року менш доступні для росіян в середньому на 20%. Росстат оцінює купівельну спроможність, виходячи з того, яку кількість того чи іншого продукту можна купити на середню зарплату (ціни також беруться середні).