Виробництво лікеро-горілчаної продукції в Україні зросло майже на третину

Про це повідомляє прес-служба державного підприємства «Укрспирт».

Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день із 16 державних підприємств горілчаної продукції виробництво здійснюється тільки на двох.

«Івано-Франківське спиртооб'єднання виготовило 120,5 декалітрів продукції проти 114,9 тис. декалітрів за січень-серпень 2014 року. Луцьке МВС (місце ведення діяльності - УНІАН) протягом восьми місяців 2015 році виготовило 58,4 тис. дал. продукції проти 23,8 тис. декалітрів за відповідний період минулого року», - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними «Укрспирту», в серпні 2015 року було вироблено 42,5 тис. дал. лікеро-горілчаної продукції проти 1,7 тис. дал. за аналогічний місяць минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, українські заводи з виробництва спирту в січні-серпні цього року виробили 6,3 млн декалітрів спирту, в тому числі місця провадження діяльності державного підприємства «Укрспирт» - 5,5 млн декалітрів.

Раніше виконуючий обов'язки директора «Укрспирту» Роман Іванюк заявляв, що в 2015 році держпідприємство планує збільшити виробництво своєї продукції більш ніж у 2 рази порівняно з 2014 роком – до 26,1 млн дал. За його словами, зокрема, підприємство має намір збільшити виробництво етилового спирту на 26% - до 15 млн дал, а також істотно збільшити виробництво біоетанолу – до 6,2 млн дал у 2015 році з 0,7 млн дал в 2014 році. Крім цього, в поточному році «Укрспирт» має намір провести 2,3 млн дал технічних рідин, 1,6 млн дал. технічного спирту, а також по 0,6 млн дал. медичного спирту та спирту-сирцю.

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Довідка УНІАН. У липні 2010 року Кабінет міністрів ухвалив створити державне підприємство «Укрспирт» на базі однойменного концерну. До його складу повинні були увійти 76 спиртзаводів, проте поки на баланс підприємства передано 41 завод. Кабінет міністрів України виступає за приватизацію «Укрспирту». За словами міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса, уряд має намір найближчим часом затвердити кандидатуру нового голови держконцерну.