Японія вперше в історії почне експорт чорної ікри

Уряд Японії вперше в національній історії видав дозвіл на експорт з країни чорної ікри. Це було зроблено після того, як Токіо виконав всі процедури, пов'язані з міжнародними обмеженнями на постачання цього специфічного товару, повідомляє ТАСС.

Вони регулюються, зокрема, Вашингтонською конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення. Потрібна, зокрема, офіційна реєстрація господарств, де розводять осетрів і переробляють їхню ікру. Існують також жорсткі правила її маркування.

Осетрів в Японію завезли з СРСР ще в 1983 році. Після серії експериментів їх розведення було налагоджено на початку 2000-х, а з 2013 року розпочався продаж чорної ікри на внутрішньому ринку. Її головні виробники розташовані в префектурі Міядзакі на острові Кюсю. У 2014 фінансовому році в Японії було продано в загальній складності 60 кг цього товару. Ціна на нього змінюється залежно від сорту, наприклад, 20-грамова баночка високоякісної осетрової ікри з Міядзакі коштує майже 13 тис. ієн (близько $108).

Цього року в Японії планують продати близько 200 кг чорної ікри, а її поставки на експорт почнуться з наступного року. Місцеві виробники головну ставку роблять поки на заможні верстви населення сусідніх країн Азії, однак у майбутньому не виключають поширення на ринки Європи і США. Крім держав зони Каспійського моря торгівлею чорною ікрою займаються й інші країни - наприклад, Ізраїль.