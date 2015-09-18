У Росії визначили список продуктів для видачі за картками

Мінпромторг РФ визначив список продуктів, які можна буде отримати за продовольчими картками для малозабезпечених.

Про це пише газета «Ведомости».

За задумом відомства, на картки будуть перераховуватися гроші для покупки набору заздалегідь визначених товарів у магазинах і на ринках. Передбачається, що це будуть тільки свіжі продукти, що швидко псуються.

За продовольчими картками відомство пропонує дозволити купівлю свіжих овочів та фруктів, м'ясної продукції, птиці, яєць, молока і молочної продукції, а також насіння і саджанців плодовоовочевих культур і рослин.

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При цьому ніякого спеціального допуску товарів або виробників для участі в програмі бути не повинно. Передбачається, що одержувач допомоги буде вільно вибирати товари з асортименту без обмеження ціни за одиницю та кількості.

За задумом, продуктові картки — лише перший етап програми продовольчої допомоги малозабезпеченим, який буде діяти до 2017 року. На наступному етапі з 2018 і 2020 роки передбачається організувати безкоштовне або пільгове соціальне харчування в спеціальних кафе та їдальнях. Відповідну концепцію Мінпромторг планує розробити пізніше.

При цьому малозабезпечені зможуть і самі вносити гроші на продовольчі картки, а бюджет буде додавати 30-50 відсотків.

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Зараз в Росії немає єдиної системи продовольчої підтримки населення. Лише в деяких регіонах малозабезпеченим надаються безкоштовне або пільгове харчування і безпосередньо продукти. У Москві, Підмосков'ї та ряді інших регіонів малозабезпеченим перераховуються гроші на покупку продовольства.

Як повідомляв УНІАН, за рік кількість бідних росіян зросла майже на 3 мільйони осіб.

У першому півріччі 2015 року на доходи, нижчі від прожиткового мінімуму, жили 21,7 млн росіян, або 15,1%.

Реальні доходи населення скоротилися в 2014 році вперше з 1999-го, до серпня 2015 року вони знижувалися вже дев'ятий місяць поспіль – на 9% в порівнянні з жовтнем 2014 року, – що також відбувається вперше з 1999 року.

Зазначається, що доходи падають через інфляцію, скорочення індексації зарплат бюджетників, посилення регіональною владою умов отримання соціальних виплат або їхнє скасування.

На цьому фоні наприкінці липня президент Росії Володимир Путін підписав указ про знищення санкційних продуктів.