В Україні залишається загроза подальшого розповсюдження чуми свиней

Загроза подальшого розповсюдження надзвичайно небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней на території України залишається, повідомив на брифінгу заступник голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби Олександр Вержиховський.

"Небезпеки ми не знімаємо", - сказав він.

Чиновник повідомив, що з початку року було зафіксовано 22 спалахи АЧС, з яких 16 - у домашніх свиней, 17 - у диких і один інфікований об'єкт. Останній випадок був зареєстрований 5 вересня в підсобному господарстві Чернігівської області.

Вержиховський повідомив, що неблагополучними щодо АЧС визнано 5 областей України - Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Рівненська.

"Ореол поширення нас насторожує", - сказав чиновник, зазначивши прикордонне розташування чотирьох неблагополучних областей.

Як повідомив Вержиховський, держава зобов'язала власників лісових угідь до кінця року провести повну депопуляцію дикого кабана, оскільки ці тварини є переносниками цього захворювання.

Однак, Київська область виконала план тільки на 34%, Сумська - на 23%, Чернігівська - на 13%, Рівненська - на 6%, а Житомирська - на 3%.

При цьому чиновник сумнівається в тому, що області встигнуть виконати план в термін.

"Якщо 3% з початку року, то 97% до кінця року важко буде зробити", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, через почастішання випадків АЧС в Україні, а також спалахи вірусу на одному з найбільших свинокомплексів країни, на початку серпня Кабмін виділив майже 45 млн грн на заходи по боротьбі із захворюванням. Серед іншого, ці кошти підуть на депопуляцію диких кабанів, які часто є основними переносниками АЧС. За словами начальника відділу мисливського господарства та полювання Державного агентства лісових ресурсів України Івана Шеремети, щоб уникнути розповсюдження вірусу єгері мають намір провести депопуляцію диких кабанів у 12 прикордонних областях України.

Читайте такожБоротьба з чумою свиней затягнеться як мінімум до 2017 року – Мінагропрод

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС не є небезпечним. Захворювання передається під час прямого контакту хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно нагріванням до високих температур.