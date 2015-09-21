В МінАПК запевняють, що не дивлячись на аномальну посуху загроз продовольчій безпеці не існує

Починаючи з липня кожного дня ми мали температуру вище 30 градусів. Відповідні агрометеорологічні умови значно позначаться на врожаю. Про це заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда на спільному брифінгу із Першим заступником Міністра аграрної політики та продовольства України Ярославом Краснопольським.

Він пояснив, що до другої декади липня включно були прекрасні агрометеорологічні умови для формування врожаю пізніх сільськогосподарських культур. «Можливо за збереження таких умов можна було дійсно сподіватися на рекордні врожаї по всіх видах сільськогосподарських культур. Ранні та пізні зернові культури пройшли період вегетації за сприятливих агрометеорологічних умов»,- повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру.

Він пояснив, що кількість днів з температурою вище 30 градусів взагалі немає аналогів починаючи з довоєнного періоду. «Підвищення температури в меншій мірі негативно вплине на соняшник, адже це сухостійка культура. Значно вплине підвищення температури на кукурудзу. За нашими розрахунками, від 10% до 20% спостерігається зменшення врожайності кукурудзи. Валовий збір кукурудзи очікується від 23 млн тонн. Ці розрахунки абсолютно співпадають із висновками міністерства», - наголосив Микола Кульбіда.

В свою чергу, Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Ярослав Краснопольський повідомив, що підвищення температури по всіх областях України дійсно вплине на формування майбутнього врожаю, але на продовольчій безпеці це не позначиться. «Втрата урожаю буде відчутною для аграрного бізнесу. До серпня цього року погодні умови були сприятливими для росту і розвитку кукурудзи. А серпень видався найбільш посушливим у північних і західних областях Вінницької, Миколаївської, Полтавської та Харківській областях. Найбільш жорсткі умови спостерігались у північно-західній частині України, де в багатьох районах тривалість бездощового періоду за липень-серпень досягла 30-50 днів. Це області Рівненська, Житомирська, Волинська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Київська та Чернігівська. Разом з тим, загроз для продовольчої безпеки держави сьогодні не існує, цьогорічний врожай повністю забезпечить як задоволення внутрішніх потреб так і формування експортного потенціалу», - повідомив Ярослав Краснопольський.

«Наші результати не дають підстав очікувати до кінця вересня ефективних опадів, які прискорять посівну компанію. Виняток становитиме західний регіон. До кінця вересня очікуємо від 30 до 40 кубометрів опадів сумарно, що дозволить проводити посівну кампанію та забезпечить сходи посіяних озимих культур. Є сподівання, що в першій декаді жовтня у північних, центральних і частині південних областей мають пройти помірні дощі, які створять умови для розвитку посіяних озимих культур», - пояснив Микола Кульбіда.