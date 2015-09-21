Українські винороби вважають продовольчу блокаду Криму незаконною

Асоціація виноградарів і виноробів України вважає незаконною розпочату громадськими активістами продовольчу блокаду анексованого Росією Криму.

Про це заявив у коментарі УНІАН директор асоціації виноградарів і виноробів Сергій Михайлечко.

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«Натовп людей вийшов, усе перекрив під такими красивими гаслами, але чомусь ніхто не піднімає питання законності їхніх дій. Блокування транспортних шляхів – це пряме порушення закону. І якщо ми говоримо, що Україна – це правова держава, то за такі дії має послідувати негайна відповідальність», - сказав він.

За словами Михайлечка, дії активістів негативно позначаться на виноробній галузі України, оскільки деякі підприємства, незважаючи на прийняті світовим співтовариством санкції проти Криму, продовжували постачати виноматеріали на півострів.

«Історично склалося так, що більшість (понад 50% українських потужностей) винзаводів, які можуть здійснювати безпосередній розлив продукції, розташовані в Криму. Саме тому на українському ринку було так багато кримських торгових марок, які становили близько 60% усього обсягу українського вина», - сказав Михайлечко, однак відмовився називати українські підприємства, припускаючи, що така інформація може негативно позначитися на їх репутації.

Голова Асоціації виноградарів і виноробів також вважає, що в разі припинення постачань виноматеріалів із України кримські заводи зможуть обійти світові санкції й залучити постачальників з інших країн, зокрема, Грузії та Молдови.

Як повідомляв УНІАН, у відповідь на системні утиски, переслідування й порушення прав кримських татар і українців в окупованому Криму громадські активісти з 20 вересня почали безстрокову акцію з блокади півострова з боку материкової України.

Крім того, активісти закликають українську владу скасувати дію закону про зону вільної торгівлі з Кримом, оскільки він фактично легалізує економічні відносини з агресором.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради Рефат Чубаров не виключив, що слідом за «продуктовою блокадою» кримські татари будуть добиватися припинення поставок електроенергії на півострів.

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У зв'язку з окупацією Криму в 2014 році налагоджені відносини виноробних підприємств півострова з постачальниками й замовниками опинилися під загрозою. Окремі виробники з Криму, відмовившись від перенесення виробництва в південні області України, почали здійснювати розлив свого кримського вина на материку.

Зокрема, генеральний директор виноробної компанії Inkerman International Роман Радько в інтерв'ю УНІАН восени 2014 року повідомив, що їх підприємство розливає вино в Україні, що дозволяє їм уникати санкцій при поставках продукції до Євросоюзу.