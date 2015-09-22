Павленко розповів, що компенсує аграріям втрату російського ринку

Збільшення соціальних стандартів в Україні з вересня поточного року допоможе компенсувати втрату російського ринку збуту для української аграрної продукції, сказав журналістам міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко.

"Ми бачимо, що зараз є в Україні попит, який повинен бути задоволений. Збільшення стандартів, я сподіваюся, компенсує втрату зовнішніх ринків нашим українським споживанням всередині країни»,- сказав Павленко.

Читайте такожУкраїна експортувала аграрної продукції на $7,7 мільярдаЗа словами міністра, на сьогоднішній день Україна достатньою мірою забезпечена продуктами харчування, у тому числі у зв'язку з втратою традиційного зовнішнього ринку для молочної продукції та овочів.

Збільшення доходів населення, вважає міністр, позитивно відіб'ється на економіці, збільшивши платоспроможний попит.

«Наші аграрії будуть зацікавлені більше продавати», - підкреслив Павленко.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав пакет урядових законопроектів, що передбачає процедуру реструктуризації частини державного боргу, а також зміни до державного бюджету на 2015 рік в частині підвищення соціальних стандартів з 1 вересня – зарплат, пенсій, соціальних виплат різним категоріям громадян.

За даними Мінагропроду, частка російського ринку в експорті української сільськогосподарської продукції в першому півріччі 2015 року склала 2% проти 8% за аналогічний період минулого року.