Україна скоротила імпорт продовольства з Росії втричі

Україна за січень-липень поточного року імпортувала з Російської Федерації сільськогосподарської продукції на 140,4 мільйона доларів, тобто майже втричі менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на главу відомства Олексія Павленка.

"За 7 місяців 2015 року загальний імпорт аграрної продукції з РФ скоротився на 66% і становить 140,4 мільйона доларів США (проти 410,3 мільйона доларів США за 7 місяців 2014 року)", - говориться в повідомленні.

Основу аграрного імпорту з Росії становили тютюн і тютюнові вироби, какао-боби і продукти з них, шоколад, кава, чай, прянощі, вироби із зерна хлібних злаків, маргарин, сири, йогурти, а також кондитерські вироби.

За словами міністра, цю продукцію Україна може купувати і в інших країнах, наприклад, у Польщі або в Гані.

"Багато товарних позицій імпорту з Польщі збігаються з російським імпортом. Це кава, чай та прянощі, маргарин, кондитерські вироби. Тютюн та тютюнові вироби ми самі експортуємо в значних кількостях, а отже, можемо задовольнити внутрішній попит. З какао-бобів і продуктів їх переробки є вибір – країни Західної Африки. На них припадає 70% світового виробництва какао-бобів. Одним з основних постачальників какао-бобів до України стала Гана. Цієї продукції було імпортовано з Гани на 1,8 мільйона доларів США", - цитує міністра прес-служба.

Павленко додав, що іншими ключовими постачальниками продуктів харчування до України є Німеччина, Туреччина, Франція, США, Італія, Іспанія, Індія та Еквадор.

Читайте такожЕкспорт українських продуктів у Росію впав до історичного мінімуму

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Мінагропроду, на сьогодні Україна повністю забезпечена необхідними продуктами харчування, незважаючи на втрату російського ринку.

У зв'язку з російською агресією на Донбасі та анексією Криму, наша країна обмежила торговельні відносини з північним сусідом. Зокрема, частка російського ринку в експорті української сільськогосподарської продукції в першому півріччі 2015 року склала 2% проти 8% за аналогічний період минулого року.

Цей фактор вплинув на стан внутрішнього ринку. У зв'язку з втратою традиційного російського ринку збуту для молочної продукції та овочів, в Україні сформувався профіцит цієї продукції. Однак, за словами міністра, підвищення соціальних стандартів з вересня цього року зможе вирівняти ситуацію, піднявши попит на внутрішньому ринку.

У січні-липні порівняно з аналогічним періодом попереднього року експорт товарів з України знизився на 34,8% - до 21,7 мільярда доларів, імпорт - на 37,8%, до 20,3 мільярда доларів. Обсяг експорту товарів у Російську Федерацію в січні-липні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року знизився на 58,7% - до 2,8 мільярда доларів, обсяг імпорту за цей період знизився на 61,5% - до 3,5 мільярда доларів.