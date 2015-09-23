Росія скасувала ембарго на спецхарчування для спортсменів

Уряд РФ вивело з-під заходів у відповідь на санкції Заходу спеціалізовану продукцію для харчування спортсменів при підтвердженні Мінспортом цільового призначення ввезеного товару, відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Дмитро Медведєв 16 вересня, передає РИА Новости.

У довідці до документа кабінетом міністрів уточнюється, що такі продукти мають два види реєстрації: "біологічно активна добавка до їжі" і "спеціалізований харчовий продукт для харчування спортсменів".

Росія в серпні 2014 року затвердила перелік сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, заборонених до ввезення в Росію з країн, які ввели проти неї санкції, у тому числі з ЄС. У червні 2015 року у відповідь на продовження санкцій Росія пролонгувала продуктове ембарго до 5 серпня 2016 року.

В першу редакцію переліку входили як біологічно активні добавки до їжі, так і спеціалізовані харчові продукти для харчування спортсменів. У серпні 2014 року з переліку були виключені БАДи, вітамінно-мінеральні комплекси, харчові волокна і ряд інших товарів, однак найменування "спеціалізована харчова продукція для харчування спортсменів" виключено не було.

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Як зазначає кабінет міністрів РФ, велика частина продукції, що закуповується для потреб спортсменів, має саме такий вигляд реєстрації. Щорічна потреба в цих товарах тільки спортсменів збірних команд РФ за заявками лікарів спортивних федерацій становить близько 100-130 мільйонів рублів в рік.

Країни — виробники найбільш сучасних продуктів — це в основному Німеччина, Швейцарія, США, Канада і Японія. Повністю компенсувати потребу в цій продукції російські розробники в даний час не можуть.