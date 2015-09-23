У Росії риба поповнить список продуктів, які будуть видавати за картками

Мінсільгосп РФ пропонує включити рибу в перелік пільгових товарів, які можна оплатити продовольчою карткою.

"Програма адресної допомоги окремим категоріям незаможних громадян через продовольчі картки повинна допомогти нужденним у виборі здорового і різноманітного раціону харчування серед тих груп продуктів, за яким обсяги споживання нижче раціональних норм споживання: це м'ясо і м'ясопродукти, риба і рибопродукти, молоко і молочні продукти, фрукти та овочі", - розповів "Известиям" заступник директора департаменту регулювання агропродовольчого ринку, харчової і переробної промисловості Мінсільгоспу РФ Володимир Волик.

На початку вересня Мінпромторг вніс на розгляд уряду проект Національної системи адресної продовольчої допомоги, який передбачає впровадження банківських карток для малозабезпечених громадян. На ці карти переказуватимуться кошти у вигляді державної допомоги, які можна буде витратити на продукти харчування російського виробництва. Передбачається, що карти будуть діяти не тільки в магазинах торгових мереж, але і в приватній роздрібній торгівлі, на ринках, ярмарках та об'єктах вуличної торгівлі.

Спочатку в список товарів увійшли молоко і молочна продукція, охолоджене м'ясо, курка, зелень, ягоди і фрукти російського виробництва. Проте риба і рибні продукти в перелік не потрапили. У Мінпромторгу пояснювали, що стимулюється продаж російських свіжих і швидкопсувних продуктів, а риба часто продається в замороженому вигляді.

"Ми були впевнені, що ситуація буде виправлена, і рибу включать в список товарів для продовольчих карток", - зазначив виконавчий директор Рибного союзу Сергій Гудков.