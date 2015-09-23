Яценюк доручив готувати нові закони для запуску ринку землі

Україна не зможе запустити повноцінний ринок землі з 2016 року на існуючій нормативній базі, тому Міністерство економічного розвитку і торгівлі України спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства й Державною службою геокадастру повинні сформувати пакет законопроектів, що сприяють запуску земельного ринку.

Таке доручення дав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході виїзного засідання уряду в Полтаві.

«В існуючій законодавчій базі у нас з 2016 року запрацює не ринок землі, а базар землі, – сказав Яценюк. – Нам треба виробляти економічну і політичну позицію з цього питання. Я перший, хто зацікавлений в інвестиціях в агросектор, але допустити розбазарювання і розпродаж землі, щоб з'явилися лендлорди, ми не маємо права».

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Яценюк підкреслив, що разом із розробкою законопроектів необхідно провести інвентаризацію землі, а також переговори з інвесторами та громадськістю, щоб з'ясувати найбільш гострі й болючі питання земельних відносин.

«Пакет законів і формування реальної бази для повноцінного ринку земельних відносин – і тільки після цього ми запроваджуємо ринок. Іншого виходу немає», – сказав Яценюк.

При цьому він підтримав проведення експерименту з аукціонного продажу земель державної форми власності. «Нам треба до зняття мораторію (на продаж землі – УНІАН) вирішити кілька питань. Перше – інвентаризація землі, – сказав Яценюк. – Друге завдання – обмеження права власності на землю в одних руках, прямо чи опосередковано. Не може бути нових земельних олігархів. Третє завдання – право власності на землю на даному етапі, і це моя політична позиція, має бути закріплено за громадянами України. Четверте питання – функціонування викупу землі. Повинна бути вартість землі, і держава через держустанову має бути готова викупити землю і продавати її іншому власнику. Тобто повинен бути державний агент на ринку землі. І п'яте – до зняття мораторію потрібно провести вибірковий експеримент з продажу держземель на аукціоні. Побачимо і механізм, і вартість, і кон'юнктуру».

Яценюк підкреслив, що земля – це невідновний ресурс, який можна «тільки втратити». «Саме тому я звертаю увагу, що ключовий національний актив України – це земля», – резюмував глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року набув чинності закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України», який продовжує мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2016 року.

Міністерство аграрної політики і продовольства упродовж кількох років пропонувало різні форми обороту земель, засновані переважно на орендних відносинах.

Наприкінці березня поточного року президент України Петро Порошенко закликав політичні сили і громадськість обговорити питання формування ринку землі в Україні. Скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення є однією з вимог ключового кредитора України – Міжнародного валютного фонду та прописано в коаліційній угоді.

Експерти розділилися в думці з приводу скасування мораторію. Одні вважають, що продовження мораторію створює тіньовий ринок землі, інші вказують на те, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі зарубіжними компаніями.