Ринок землі в Україні з'явиться не раніше 2018 року – голова Держгеокадастру

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру України (Держгеокадастр) у зв'язку з недосконалістю законодавчої бази оцінює можливість скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення не раніше, ніж у 2018 році. Про це в ході виїзного засідання уряду в середу повідомив голова відомства Максим Мартинюк.

«Закони прийняти реально, але навіть за умови прийняття цих законів ми не готові до повномасштабного запуску ринку землі. Наша ініціатива - це проведення економічного експерименту щодо продажу земель сільськогосподарського призначення через аукціони. І тоді вже можна буде для громадян знімати мораторій десь у 2018 році, приміром, або в 2019 році», - сказав Мартинюк, відповідаючи на запитання прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка про можливе зняття мораторію на продаж сільгоспземель до 1 січня 2016 року.

За оцінкою голови Держгеокадастру, проведення таких аукціонів дозволить максимально вивчити поведінку покупців і продавців, а також звести до мінімуму падіння середніх цін на землю в разі масштабного виходу на ринок великої пропозиції земельних ділянок.

Як повідомляв УНІАН, за словами Яценюка, Україна не зможе запустити повноцінний ринок землі з 2016 року на існуючій нормативній базі, тому Міністерство економічного розвитку і торгівлі України спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства й Державною службою геокадастру повинні сформувати пакет законопроектів, що сприяють запуску земельного ринку.

При цьому, за словами голови Держгеокадастру, на сьогоднішній день державний земельний кадастр заповнений лише на 11%. Для завершення інвентаризації земель необхідно близько 2,5 млрд грн, які відомство планує залучити у міжнародних фінансових організацій.