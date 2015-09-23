Експорт українського цукру зріс у 100 разів

Експорт цукру українського виробництва у січні липні 2015 року виріс більш ніж в 100 разів, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і досяг 37,7 мільйона доларів, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко на своїй сторінці в Facebook.

"Уявіть тільки, експорт солодкого продукту порівняно з минулим роком зріс у 100 разів – з 361 тисячі доларів до 37,7 мільйона доларів", - написав він.

Міністр зазначив, що за вказаний період позитивне сальдо зовнішньої торгівлі сільгосппродукцією склало 5,6 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна за січень-липень цього рокупоставила на зовнішні ринки аграрної продукції на 7,7 мільярда доларів, що склало 35% валютної виручки країни. При цьому, за останніми даними, протягом 8 місяців цього року Україна експортувала близько 100 тисяч тонн цукру.

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За прогнозами Міністерства аграрної політики і продовольства, цього року в Україні буде вироблено близько 1,2-1,3 мільйона тонн цукру. Внутрішня потреба в цьому продукті складає близько 1,7 мільйона тонн, тому беручи до уваги наявні перехідні запаси в 0,5 мільйона тонн, вона буде повністю покрита.