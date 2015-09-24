Китай став найбільшим споживачем продуктів харчування з України

Про це йдеться у статті Олександра Пасховера "Нагодувати Китай", опублікованій в журналі "Новое время"

За підсумками семи місяців поточного року в десятку найбільших імпортерів української агропродукції увійшли чотири країни ЄС (Іспанія, Нідерланди, Італія, Польща, сумарно — $1,1 млрд), три з Азії (Китай, Індія, Туреччина, сумарно — $1,8 млрд) за однією з Африки (Єгипет — 630,6 млн), Близького Сходу (Іран — $350,2 млн) і СНД (Білорусь — $186,9 млн).

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"Ця десятка країн покриває 57 % всього українського агроекспорту. У ній вже немає Росії, а Китай замість неї став найбільшим споживачем продуктів харчування з України — він закупив їх вже на $889 млн.", - йдеться в статті.

Повну версію статті читайте в свіжому випуску журналу "Новое время".