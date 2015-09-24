У Росії хочуть роздати продуктові картки 15 мільйонам громадян

Програма продовольчих карток для малозабезпечених громадян Росії може коштувати 3,63 мільярда доларів, а взяти участь в програмі зможуть 15-16 мільйонів осіб, повідомляють РИА Новости з посиланням на заяву заступника глави Мінпромторгу РФ Віктора Євтухова.

"Фінансування передбачається з федерального і регіональних бюджетів... Кількість потенційних учасників програми, за нашими підрахунками - близько 15-16 мільйонів осіб. За попередніми розрахунками, необхідно 240 мільярдів рублів (3,63 мільярда доларів - УНІАН)", - сказав Євтухов, зазначивши, що на старті програми цифри можуть бути іншими.

Зазначається, що Мінпромторг РФ раніше виступав з пропозицією створити в Росії систему "додаткового харчування для малозабезпечених верств населення" - так звані продовольчі електронні картки покупця.

За цією програмою, на спеціальні банківські картки громадян будуть зараховуватися кошти, які можна буде витрачати на продукти харчування російського виробництва. При цьому на імпортні продукти і непродовольчі товари кошти за програмою витратити буде не можна.

Зберігати кошти на продуктових картках також буде не можна, однак громадяни зможуть зараховувати на карти свої кошти. "Тоді вони будуть мати державний бонус у розмірі, як ми розраховуємо, 50% від нарахованих коштів", - зазначив заступник голови Мінпромторгу.

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У програмі зможуть брати участь будь-які торговельні підприємства.

"Єдина вимога до торговельних об'єктів - вони повинні бути підключені до центральної процесингової системи програми, яку буде адмініструвати один з найбільших наших банків", - додав Євтухов.