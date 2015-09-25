У ЄАЕС акцизи на алкоголь і тютюн прив'яжуть до євро: неминуче подорожчання товару

Чиновники Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) будуть готові винести на наступному тижні проекти угод про уніфікацію тютюнових та алкогольних акцизів на розгляд колегії, а потім і союзу Євразійської економічної комісії (ЄЕК), розповів «Відомостям» міністр з економіки та фінансової політики ЄЕК Тимур Сулейменов.

Якщо проекти угод будуть схвалені, процес вирівнювання акцизів може початися в наступному році. Акциз і після цього не буде єдиним – точну ставку країни будуть визначати самостійно, угоди лише обмежують коридор коливання ставок, додав Сулейменов.

Читайте такожЄвразійський союз вводить гриф секретності на весь документообігНезважаючи на кризу і девальвацію національних валют, не відмовився ЄАЕС і від ідеї прив'язати ставки акцизу на алкоголь і тютюнову продукцію до євро. «Ставки акцизів будуть номіновані в євро, це єдина тверда валюта», – заявив Сулейменов.

Принципове рішення про гармонізацію акцизів було прийнято в травні 2015 р. на міжурядовій раді ЄЕК. Тоді ж було вирішено, що гармонізація йтиме у зв'язці зі створенням єдиного алкогольного ринку ЄАЕС, сказав Сулейменов.

Представник Мінекономрозвитку Росії переадресував запитання кореспондента «Відомостей» про акцизи в Мінфін. Співробітник прес-служби обмежився тим, що нагадав: проект гармонізацію акцизів обговорюється з 2012 р. Втім, Мінфін, за словами чиновника, не заперечує проти прив'язки розрахунку акцизів до євро, хоча волів би менш ризикований варіант з рублем, з яким міцно пов'язані валюти інших учасників союзу.

Виробники сигарет традиційно підтримували ідею вирівнювання податкового навантаження в країнах – учасницях економічного союзу. Але зараз, після девальвації рубля і казахстанського тенге, це може бути ризиковано, говорить співробітник одного з виробників. Встановлення податку в іноземній валюті викликає у нього питання: чому б економічному союзу Росії, Білорусії, Казахстану та інших країн не сформувати для розрахунку якийсь кошик з власних валют, дивується він. Тим більше, що в тому варіанті проектів угод, з яким ознайомився співрозмовник «Ведомостей», не прописаний навіть механізм дії в разі різких валютних коливань. До того ж, товар подорожчає.