В Україні дозволили імпорт алкоголю без сертифікації УкрСЕПРО

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України спростило процедуру імпорту алкоголю в Україну і дозволило ввозити цей вид продукції лише на підставі штампа Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

За словами чиновника, з 20 вересня обов'язкова сертифікація алкогольного імпорту в системі УкрСЕПРО більше не потрібна.

«Трохи хороших новин з фронтів дерегуляції, де зведена група Міністерства економічного розвитку і торгівлі України завдала гідрі корупції та бюрократії чергової поразки. З 20-го вересня у супротивника відвойована цінна висота - імпорт алкоголю без обов'язкової сертифікації в УкрСЕПРО, - написав Нефьодов. - У мене вже є інформація зі Столичної, Південної та Одеської митниць, що бізнесу вдалося завезти продукцію без цього "дуже цінного паперу", тільки на підставі штампа Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. Особовому складу оголошено подяку!»

Нефьодов також зазначив, що поки спрощення працюють «не ідеально». «Не всі митниці отримали роз'яснення. Не всі їх зрозуміли. Не всі почали виконувати. Але поїзд їде, опір марний!», - резюмував чиновник.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні Кабмін запропонував парламенту скасувати ліцензування експорту та імпорту етилового, коньячного і плодового спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів з метою стимулювати зовнішньоекономічну діяльність України. В уряді пояснювали, що обсяг платежів у бюджет від придбання ліцензій є незначним порівняно з надходженнями від сплати податків і зборів за експорт-імпорт тютюну, алкогольних напоїв і спирту. У зв'язку з цим скасування ліцензій суттєво не позначилася б на стані бюджету. При цьому сама торгівля етиловим, коньячним і плодовим спиртом, за пропозицією уряду, повинна і далі здійснюватися за ліцензією.