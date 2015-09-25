Україна залишається лідером світового ринку соняшникової олії з часткою 55% за підсумками 2014-2015 маркетингового року (МР, вересень 2014 – серпень 2015), повідомила прес-служба консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт».

«Лідерські позиції України незаперечні. За підсумками 2014-2015 МР експорт соняшникової олії досяг 3,87 млн тонн, а частка України у світовій торгівлі соняшниковою олією становила 55% (53% у сезоні 2013-2014)», - йдеться в повідомленні.

За оцінками експертів агентства, виробництво соняшникової олії в Україні з урахуванням дооцінки по дрібних підприємствах становило в 2014-2015 МР 4,26 млн тонн.

«Тобто майже третина всієї соняшникової олії в світі була вироблена на українських підприємствах», - наголошується в повідомленні.

Читайте такожМінагропрод заявляє про вихід України на позиції серйозного експортера готової продукціїЯк повідомляв УНІАН, раніше експерти агентства «АПК-Інформ» прогнозували, що експорт соняшникової олії українського виробництва в 2014-2015 МР становитиме 3,9 млн тонн. За даними аналітиків, цей показник на 6% менше обсягів експорту попереднього МР.

За даними Державної служби статистики, виробництво нерафінованої соняшникової олії в Україні в січні-липні 2015 року становило 2,02 млн тонн, що на 22,4% менше, ніж за перші сім місяців 2014 року.

У 2014 році виробництво соняшникової олії в Україні зросло на 26,7% порівняно з показником 2013 року – до 4,2 млн тонн.