Урожай овочів цього року на 30% перевищить потребу внутрішнього ринку

Урожай овочів в Україні у 2015 році за попередніми підрахунками становитиме 8,7 млн тонн, що на 30% більше від потреби українців у цих продуктах і складає 6,7 млн тонн, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко на своїй сторінці в Twittеr.

«Овочів, за попередніми даними, буде отримано в межах 8,7 млн тонн при фонді споживання 6,7 млн тонн (160,2 кг на одну особу)», - написав міністр.

Павленко зазначив, що основна маса овочів – 7,4 млн тонн – буде зібрано в господарствах населення.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, валовий збір овочів відкритого ґрунту в Україні до 1 вересня поточного року станвить 4,4 млн тонн, що на 6,5% менше, ніж на аналогічну дату минулого року. При цьому валовий збір картоплі на 1 вересня становив 13,9 млн тонн, що на 16,8% менше, ніж на 1 вересня 2014 року.

У 2014 році урожай овочів у країні зріс на 2,6% – до 9,6 млн тонн, а картоплі – на 8,4%, до 23,7 млн тонн.