Мінагропрод: урожай картоплі буде на 10% меншим за минулорічний

Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує валовий збір картоплі у 2015 році на рівні 21,4 млн тонн, тоді як минулого року аграрії зібрали 23,7 млн тонн картоплі, повідомив на своїй сторінці у Facebook очільник відомства Олексій Павленко.

«За попередніми даними, поточного року планується отримати картоплі в усіх категоріях господарств близько 21,4 млн тонн ... У 2014 році картоплі було зібрано 23,7 млн тонн», - написав міністр.

При цьому Павленко зазначив, що фонд споживання картоплі в Україні становить 147 кг на одну людину на рік. У сумі це становить 6,3 млн тонн, що практично 3,5 разу менше, ніж очікуваний урожай. Майже вся українська картопля (98%) вирощується в господарствах населення.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, валовий збір овочів відкритого ґрунту в Україні до 1 вересня поточного року становив 4,4 млн тонн, що на 6,5% менше, ніж на аналогічну дату минулого року. При цьому валовий збір картоплі на 1 вересня становив 13,9 млн тонн, що на 16,8% менше, ніж на 1 вересня 2014 року.

За словами Павленка, урожай овочів в Україні у 2015 році за попередніми підрахунками становитиме 8,7 млн тонн, що на 30% більше потреби українців у цих продуктах, яка становить 6,7 млн тонн з розрахунку 160,2 кг на людину. У 2014 році урожай овочів в країні зріс на 2,6% - до 9,6 млн тонн, а картоплі - на 8,4%, до 23,7 млн тонн.