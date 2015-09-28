На Чернігівщині посадовці сільгосппідприємства завдали збитків державі на понад 6 мільйонів гривень

Як повідомили у відділі громадських зв'язків УМВС в області, під час оперативно-розшукових заходів працівники управління протидії злочинності у сфері економіки УМВС в Чернігівській області викрили факт самовільного заняття земельної ділянки історико-культурного призначення службовими особами сільгосптовариства.

Посадовці одного з сільгосптовариств селища Варва самовільно зайняли земельну ділянку історико-культурного призначення - курган ІІ-І тисячоліття до нашої ери. Історична пам'ятка була взята на державний облік рішенням виконкому Чернігівської обласної ради народних депутатів ще у 1989 році.

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Спеціалісти відділу Держгеокадастру у Варвинському районі та Чернігівського методичного центру охорони культурної спадщини Чернігівської обласної ради оцінили збитки, завдані державі протиправними діями службових осіб сільгосптовариства, у понад 6 млн грн.

Слідчий відділ Варвинського райвідділу УМВС України в Чернігівській області відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 197-1 Кримінального кодексу України (самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або групою осіб, або щодо земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель) - карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років. Триває досудове розслідування.