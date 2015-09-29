Любительський вилов риби в Україні може стати платним
Державне агентство рибного господарства має намір зробити аматорський вилов риби платним, а грошові надходження від збору направляти на зариблення водойм, повідомила прес-служба агентства з посиланням на голову відомства Ярему Коваліва.
«Для того, щоб в тому числі ловити любителю, він повинен за це заплатити. Ці кошти мають направлятися виключно на зариблення водойм. Рибалка повинен це розуміти», - цитує Коваліва прес-служба.
Згідно з повідомленням, плата за користування водним ресурсом для аматорської риболовлі передбачена законодавством більшості країн Європи, зокрема Франції та Німеччини. Зараз Держрибагентство розробляє механізм сплати, а також визначається з вартістю такої послуги.
«У будь-якому випадку ця вартість буде мінімальною і буде відповідати соціально-економічним можливостям громадян України, а механізм буде прозорим і зрозумілим суспільству», - йдеться в повідомленні.
Крім того, Ковалів нагадав про ініційовані Держрибагентством нововведення щодо поділу зон промислової та аматорської рибалки і рибаків закликав відповідально ставитися до підтримання порядку на виділених їм частинах водойм. За його словами, запуск пілотного проекту щодо зонування, в рамках якого був заборонений промисловий вилов риби в межах Києва, проходить успішно і завдяки пильності рибалок активізувалася боротьба з браконьєрством.
За словами Коваліва, на початку жовтня запланована зустріч з рибалками та представниками громадськості для узгодження меж зон для промислового, спортивного та любительського рибальства на Київському та Канівському водосховищах в Київській області, після чого поділ буде остаточно закріплено відповідним нормативним актом.
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Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня Держрибагентство заборонило промисловий вилов риби у Дніпрі в межах Києва. Ловити рибу в столиці можуть тільки аматори та спортсмени.
Раніше ряд народних депутатів запропонували Верховній Раді з 2016 року ввести мораторій на промисловий вилов риби на водних об'єктах басейну Дніпра, Південного Бугу, Західного Бугу та Сіверського Дінця. Метою законопроекту є забезпечення реалізації екологічної політики України у сфері використання, охорони і відтворення водних живих ресурсів.
Саме ж Держрибагентство з цією метою в тестовому режимі з 2 вересня впровадило на Канівському водосховищі в Київській області поділ водойми на зони для промислового, спортивного та любительського рибальства.